Fenerbahçe, uzun süredir transfer listesinde yer alan Diego Perotti için yeniden harekete geçti. Il Tempo'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinden elde edilen gelirle Perotti için fiyat yükseltmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin hem Roma hem de oyuncuya yaptığı teklifi yükseltmesi beklenirken burada sağlanacak anlaşmaya rağmen transfer adına bir şartın daha yerine getirilmesi gerekiyor. Diego Perotti'nin eşi Julieta'nın İstanbul'a taşınmaya sıcak bakmadığı ve bunun şimdilik transfer adına engel teşkil ettiği aktarılmakta.

Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016'da 9 milyon Euro karşılığında başkent ekibine transfer olmuştu. Roma, 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeli ile elinden çıkarmak istiyor.