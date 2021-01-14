Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Atalanta'dan ayrılacak olan Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istiyor.

Papu Gomez, yıllık 3 milyon euro'dan en az 2 yıllık kontrat talep ediyor. Yıldız futbolcunun transferi konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların devrede olduğu biliniyor.

Tecrübeli futbolcu bu sezon takımıyla 16 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Arjantinli futbolcu kariyerinde Arsenal FC, San Lorenzo, Catania, Metalist ve Atalanta formaları giydi.







