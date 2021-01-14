Fenerbahçe'den Papu Gomez için girişim
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı Lacivertli ekip Atalanta'dan ayrılacak olan Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istiyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Atalanta'dan ayrılacak olan Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istiyor.
Papu Gomez, yıllık 3 milyon euro'dan en az 2 yıllık kontrat talep ediyor. Yıldız futbolcunun transferi konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların devrede olduğu biliniyor.
Tecrübeli futbolcu bu sezon takımıyla 16 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Arjantinli futbolcu kariyerinde Arsenal FC, San Lorenzo, Catania, Metalist ve Atalanta formaları giydi.