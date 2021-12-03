Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği iddia edilen Imoco Volley Conegliano'nun yıldızı Paola Egonu'ya rekor bir teklif sundu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Egonu'ya senelik 1 milyon Euro öneride bulunduğu fakat İtalyan oyuncunun takımı Imoco Volley Conegliano'da kalmayı tercih ettiği belirtilmişti. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ise teklifini daha da yükseltti. Transfer ilişkin söylentiler İtalyan ekibinin tepkisini çekse de Fenerbahçe'nin önerdiği belirtilen ücret büyük sansasyon yarattı.





La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Egonu için 4 yıl 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Dünya voleybolunda rekor!

Fenerbahçe'nin Egonu için yaptığı sözleşme teklfinin daha önce eşi benzeri görülmemiş durumda. İddia edilen teklif, voleybol tarihinin en büyük sözleşmesi anlamına geliyor.

Paola Egonu, Imoco Volley forması altında adeta kadın voleyboluna damga vurduğu bir yılı geride bırakıyor. 2021'de Egonu, takımı Imoco Volley ile CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşarken CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, CEV EuroVolley, İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nda en değerli oyuncu olmayı da başardı. Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından da yılın kadın oyuncusu seçildi.