Fenerbahçe'den Ozan Tufan bombası!

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi.

05 Ekim 2019, Cumartesi 09:00 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'den Ozan Tufan bombası!

Fenerbahçe'de yönetim, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan'a sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.

Bu haberi de okudularTottenham Vedat Muriç ve Ozan Tufan'ı izledi

ANTALYA MAÇINDA ŞUTU YOK

Antalyaspor kalesine attığı üç şutta isabet sağlayamayan Ozan Tufan, yaptığı üç ortayı da adrese gönderemedi. Ozan. girdiği 9 ikili mücadelenin ise 7'sini kazandı.

Kaynak: Sabah

Haberin fotoğrafları için tıklayınFanatik yazarlarının Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumları

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...