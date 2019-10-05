Fenerbahçe'de yönetim, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan'a sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.

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ANTALYA MAÇINDA ŞUTU YOK

Antalyaspor kalesine attığı üç şutta isabet sağlayamayan Ozan Tufan, yaptığı üç ortayı da adrese gönderemedi. Ozan. girdiği 9 ikili mücadelenin ise 7'sini kazandı.

Kaynak: Sabah

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