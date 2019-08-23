Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig'e ilk haftada Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, zorlu sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Orta saha transferi için Marsilya'dan Luiz Gustavo için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, sürpriz bir isimle anlaşma noktasına geldi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Barcelona'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'yı kadrosuna katmak üzere.

Anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtilirken oyuncunun menajerinin de transferi bitirmek adına Türkiye'de bulunduğu aktarılıyor.

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Bayern Münih forması giyen Thiago Alcantara'nın da kardeşi olan Rafinha'nın adı, aynı zamanda Portekiz kulübü Benfica ile de anılıyor.

Barcelona altyapısından yetişen Rafinha, daha önce kiralık olarak 2013-14 sezonunda Celta Vigo ve 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Inter formaları giymişti.

26 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda ise aralık ayında yaşadığı sakatlık ile sezonu kapatmış ve Barcelona formasıyla toplam 8 maça çıkabilmişti.



