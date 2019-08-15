Fenerbahçe için son transfer iddiası Almanya’dan. Alman transfer sitesi transfermarkt’ın da sitesinde Fenerbahçe’ye gitme olasılığını yüzde 37 olarak gösterdiği Orel Mangala için, Sarı-Lacivertli kulübün 1 milyon 600 bin euroluk maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Alman basını, uzun süredir Sarı-Lacivertliler’in gündeminde olan oyuncunun şu anda VfB Stuttgart’ta yıllık 800 bin euro kazandığı hatırlatıldı. Fenerbahçe’nin ise Belçikalı genç oyuncuya bunun iki katını önerdiği bildirildi. Türk kulübünün Alman ekibine 1 sezonluk kiralama ve sezon sonunda 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdiği de belirtildi.

SÖZLEŞMESiNi UZATTILAR

Bu sezon küme düşen Stuttgart’ın bırakmak için 10 milyon euro istediği Belçikalı oyuncuya, Fransa’dan Lyon’un yanı sıra bir çok kulübün talip olduğu da iddia edildi. Hansa Rostock’a karşı oynanan DFB Kupası’nda sol diz iç bağlarında esneme meydana gelen ve 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Mangala’yla ilgili Alman ekibinin kararını bu hafta içinde vereceği de belirtildi. Stuttgart yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsperger oyuncuyla sözleşme uzatmalarını “Başarılarını gördük ve son 2 ay içinde sözleşmesini yeniledik. Yeni sezonda mutlaka kadromuzda bulunmasını istiyoruz” sözleriyle dile getirmişti.

Kaynak: Akşam