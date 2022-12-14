Ara transfer dönemi için Jorge Jesus’un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe 'nin Ocak ayını bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor.





Sarı Lacivertliler, forvet transferinde ön plana çıkan 3 ismi belirledi. Yönetim, nokta atışı bir takviyeyle şampiyonluk yarışında Portekizli teknik adamın elini güçlendirmeye kararlı. Tüm adayların artı ve eksileri var. İşte yaşanan son gelişmeler...

Emre Mor takıma katıldı

Hazırlıklarını Samandıra’da sürdüren Fenerbahçe’de dün güzel bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gören Emre Mor, sonunda arkadaşlarına katıldı.

Yıldız futbolcu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Dünkü idman salonda başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Ana bölümde ise pas, taktik ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.





Stjepan Tomas’tan Livakovic sözleri

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen teknik direktör Tomas, Sarı-Lacivertliler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, ülkesinin Milli Takımı’nda müthiş bir performans sergileyen ve adı Fenerbahçe ile anılan kaleci Livakovic için, “Gelse tabi ki faydalı olur. Ancak bana göre Altay Bayındır gibi bir kaleci varken, Fenerbahçe’nin başka bir kaleciye ihtiyacı yok. Zaten Dünya Kupası’ndaki performansı sonrası Livakovic başka bir takıma gidebilir. Neuer sakatlandığı için Bayern Münih onu alabilir” ifadelerini kullandı.

Göztepe, Emir’i bırakmak istemiyor

Fenerbahçe’nin büyük umutlar beslediği ve tecrübe kazanması için Göztepe’ye kiraladığı Emir Ortakaya, burada takımın vazgeçilmezi oldu. 18 yaşındaki stoper, ligde tüm maçlarda 90 dakika süre aldı.





İzmir ekibinin yönetimi, performansından çok memnun kaldığı genç oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatmak için şimdiden kolları sıvadı. Bu talep, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’ye iletilecek. Sarı Lacivertliler de Emir’in Göztepe’deki gelişiminden memnun. Ancak başarılı savunmacı konusundaki kararın sezon sonuna bırakılması bekleniyor.

Ömer Faruk’u isteyen var mı!

Fenerbahçe altyapısının prensiyken bedelsiz bir şekilde Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz için işler hiç yolunda gitmiyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada bekleneni veremeyince tecrübe kazanması için 2. Lig ekibi Magdenburg’a kiralanmıştı.





Ancak Ömer Faruk burada da hocasının gözüne giremedi, 4 resmi maçta sadece 69 dakika süre aldı. Kiralık sözleşmesi feshedilen ve Stuttgart’a dönen genç oyuncu için Alman ekibi yine kiralık yollayacağı bir takım arayışına başladı.

Aboubakar ilk aday

Kamerunlu oyuncu, Dünya Kupası’ndaki performansıyla kalitesini bir kez daha konuşturdu. Al-Nassr’daki hocası Rudy Garcia ile arası kötü olan Aboubakar, ocak ayında ayrılmak istiyor ve Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli forvet, özellikle Türkiye’yi yakından tanıması ve buradaki iki sezonunda da başarılı olması nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in ilk adayı konumunda.

Aboubakar ile anlaşmak çok zor olmayabilir. Ancak Al-Nassr’ı kiralama konusunda ikna etmek kolay olmayacak. Suudi ekibi eğer planladığı gibi ocak ayında dünyaca ünlü bir golcüyü kadrosuna katabilirse, o zaman işler değişebilir. Fenerbahçe, Aboubakar’ı satın alma opsiyonuyla kiralayabilir.





Memphis Depay kolay değil

Barcelona’nın gözden çıkarttığı Memphis Depay, ocakta büyük ihtimalle ayrılacak. Fenerbahçe, ispanyol ekibinin 5 milyon Euro’ya satış listesine koyduğu Hollandalı yıldız için hamle yapma kararı almıştı. Ancak Roma’nın devreye girmesi işi zorlaştırdı. Sarı Lacivertliler’in avantajı, 28 yaşındaki oyuncunun yeni takımında ‘oynama garantisi’ istemesi.

Roma’nın hücum hattında Dybala, Abraham, Belotti, El Shaarawy, Zaniolo gibi yıldızlar bulunuyor. Buna rağmen İtalyan ekibinin teknik patronu Mourinho’nun Depay’ı ikna etmek için özel olarak görüşeceği öne sürüldü. Bu transfer kolay olmasa da yönetim tüm şartları zorlayabilir.





Muriel için en istekli takım Fenerbahçe

Luis Muriel’in adı Galatasaray ile de anılıyor. İtalyan basınına göre Atalanta, iki Kolombiyalı forveti Zabata ve Muriel’den birini ocakta gönderme kararı aldı. Teknik direktör Gasperini’nin, Zapata’yı takımda tutmaya daha sıcak baktığı belirtildi. Haberlerde, Muriel için en istekli takımın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun önceliğinin İtalya’da kalmak olduğu ama şu ana kadar kendisiyle ilgilenen bir kulüp çıkmadığı kaydedildi.

Luis Muriel’in sezonu sonunda bitecek sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu olsa da Atalanta bunu kullanmaya niyetli değil. Kolombiyalı oyuncu ikna edilirse, İtalyan ekibiyle orta yolu bulmak zor olmayacak gibi görünüyor.