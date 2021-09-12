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Fenerbahçe'den Obradovic ve yardımcılarına plaket

Fenerbahçe Beko ve Obradovic yönetimindeki Partizan'ın da mücadele ettiği Istanball Cup'ta Zeljko Obradovic ve yardımcıları Fenerbahçe tarafından düzenlenen törenle onurlandırıldı.

12 Eylül 2021, Pazar 00:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Obradovic ve yardımcılarına plaket

Istanball Cup'ta Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile yardımcıları, düzenlenen törenle onurlandırıldı.

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Sarı-lacivertli takımda önemli başarılara imza atan efsane Sırp başantrenör ile yardımcıları Vladimir Androic, Jose Maria Izquierdo, Erdem Can ve Predrag Zimonjic, alkışlar eşliğinde parkeye çağrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının genel menajeri Maurizio Gherardini, takım menajeri Cenk Renda ve kaptan Melih Mahmutoğlu, bu isimlere plaket takdim etti.

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