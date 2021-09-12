Istanball Cup'ta Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile yardımcıları, düzenlenen törenle onurlandırıldı.





Sarı-lacivertli takımda önemli başarılara imza atan efsane Sırp başantrenör ile yardımcıları Vladimir Androic, Jose Maria Izquierdo, Erdem Can ve Predrag Zimonjic, alkışlar eşliğinde parkeye çağrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının genel menajeri Maurizio Gherardini, takım menajeri Cenk Renda ve kaptan Melih Mahmutoğlu, bu isimlere plaket takdim etti.