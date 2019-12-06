Fenerbahçe Beko’da 2013 yılında göreve geldikten sonra takımını 5 kez üst üste Final Four’a taşıyan, bir kez de şampiyon yapıp, Euroleague’de ilk kez bir Türk takımını zirveye taşıyan Obradovic’in kontratı sezon sonunda bitiyor.

Vesely, Sloukas, Datome, Melih, Ahmet gibi kadroda bulunan oyuncularla uzun süreli kontratlar yapan ve 3 yıl daha bu isimleri kadrosunda tutan Fenerbahçe Beko’da henüz Obradovic ile sözleşme yenilenmemesi tartışma yaratmış, takımın kötü gidişinde bu durumun bile etken olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Kafalar karıştı

Bu durumun ne coach ne de oyuncular tarafından kötü yönde kullanılması yani alınan yenilgilerin bununla ilişkili olması imkansız ama kontrat yapılmaması da kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe taraftarı da hem Darüşşafaka ile yapılan lig maçında hem de Euroleague’de Khimki maçında ‘Obradovic’e yeni sözleşme’ tezahüratıyla gönülden bağlı oldukları Sırp antrenör ile devam edilmesi için yönetime baskı yaptı.

Süre konusu

Obradovic ile yeni sözleşme yapılacak, çünkü kimse taraftarın çok sevdiği efsane çalıştırıcıyla yolları ayırmak istemeyecektir. Ancak gelen haberler de henüz masaya konan bir kontratın olmadığı yönünde. İlk olarak Obradovic’e 1+1 kontrat sunmanın planladığı ancak bunun kabul görmeyeceği düşüncesiyle 2+1 yapalım fikrinin ağırlık kazandığı belirtildi.

Teklifin 1+1 olması durumunda Obradovic’in bunu kabul etmeyeceği de herkes tarafından tahmin ediliyor. Yani 1+1 teklif sunulursa ve hoca bunu kabul etmezse, ‘Biz teklifte bulunduk, kabul etmedi’ demek de kimseyi tatmin etmeyecektir. Yönetimin bu nedenle yeni teklif üzerinde çalıştığı ve 2+1 yıl olacağı konuşuluyor. Ancak hem bütçe hem de coacha sunulacak kontratta indirim istenecek mi, istenmesi durumunda tepki nasıl olacak, merakla bekleniyor.

Yönetimden hamle bekleniyor

Her şeye rağmen art arda alınan iki Euroleague galibiyeti ile suların durulması ve taraftarın bir an önce sözleşme imzalayın baskısı, yönetimi de hızlandıracak gibi duruyor. Çünkü herkes, hâlâ Final Four’un en büyük favorilerinden birisi olarak gösterilen Fenerbahçe Beko’da artık kontrat gündeminin bitmesini ve takımın hedefe doğru yürümesini bekliyor. (Skorer)