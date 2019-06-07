Fenerbahçe transferde bombayı ezeli rakibinin yıldızıyla patlatmaya hazırlanıyor: Badou Ndiaye... Galatasaray, geçtiğimiz 2017-18 sezonunda Osmanlıspor’dan transfer ettiği Senegalli oyuncuyu devre arasında Stoke’a sattı. Cim Bom, geçen sezonun başında ise Ndiaye’yi kiraladı. Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi biten 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe harekete geçti.

‘Sevilla da istiyor’

Yıldız futbolcunun menaceri William D’Avila, Radyospor’da yaptığı açıklamada, “Stoke ile görüşüyoruz. Galatasaray’da devam edeceğini pek sanmıyorum. Ancak belki Süper Lig’de başka bir takımda olabilir. Afrika Kupası sırasında durumu netleşir. Kendisiyle tam olarak konuşma şansım olmadı ancak Fenerbahçe ve Sevilla onunla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Satın alma garantisi

Sarı-Lacivertliler’in, aynı Galatasaray gibi Ndiaye’yi kiralamak istediği belirtildi. İngiliz ekibi, Senegalli oyuncuyu bu kez satmak istiyor. Ancak Fenerbahçe, Premier Lig’e geri dönemeyen Kırmızı-Beyazlılar’ı ‘satın alma garantili’ bir teklifle ikna etmeye çalışacak. Kanarya, 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedelinin yanı sıra Ndiaye’nin senelik 2 milyon 750 bin Euro’luk maaşının tamamını ödemeyi önerecek.

D’Avila’nın yönetimle ilişkileri iy

Menacer William D’Avila, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’ye büyük bir yardımda bulunmuştu. D’Avila, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Josef’in Al-Ahli’ye 12 milyon Euro gibi yüksek bir bedele satılmasında büyük pay sahibi olmuştu. William D’Avila, Fenerbahçe U21 takımının gol kralı forveti Yusuf Mert Tunç’un da menacerliğini yapıyor.