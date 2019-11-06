Fenerbahçe, bir yandan ara transfer dönemi için çalışırken, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamış durumda. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezon büyük bir bomba patlatmanın peşinde: Blaise Matuidi... Dünyaca ünlü Fransız yıldız, Juventus’un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İtalyan devi, bu nedenle sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi uzatmak için bir süredir Matuidi ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak taraflar bir türlü anlaşma sağlayamadı.

Juve’den kısa teklif

Fransız basınına göre bunun en önemli nedeni, Juventus’un kısa süreli bir kontrat teklif etmesi. Mercato365’in haberine göre Fenerbahçe, Blaise Matuidi için devreye girdi ve Juve’nin aksine masaya uzun süreli bir sözleşmeyle oturdu! Bu yaz başka takımların teklifini geri çeviren 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Sarı-Lacivertliler’in önerisini cezbedici bulduğu belirtildi.

3.5 milyon Euro

Haberde, senelik net 3.5 milyon Euro kazanan Blaise Matuidi’ye Fenerbahçe’nin de bu rakamı teklif ettiği kaydedildi. Fransız yıldızın Sarı- Lacivertliler’e ‘evet’ demesi halinde transferin ocak ayında değil, yeni sezon öncesi gerçekleşeceği de vurgulandı.