Son yıllarda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe bomba hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk için müthiş bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Koç, "Win-Win"de açıklamıştı!

Hatırlanacağı üzere başkan Ali Koç geçtiğimiz haftaki "Win-Win" etkinliğinde "10-12 gün içerisinde çok ciddi hamleler yapacağız. Şimdi söylemeyeyim hocamız kalp krizi geçirmesin" açıklamasını yapmıştı. Bu büyük transfer operasyonunun detaylarına ise Fanatik ulaştı.

Balotelli her an bitebilir

Fenerbahçe'de Soldado'nun ayrılmasının ardından gol yolları için dünyaca ünlü İtalyan forvet Mario Balotelli transfer tahtasının ilk sırasındaydı. Marsilya'yla olan yarım sezonluk kontratı biten ve şu an serbest olan 28 yaşındaki yıldıza resmi teklif yapıldı.

Ben Arfa sıcak bakıyor

Sarı Lacivertliler uzun süredir kadroya katmak istediği Ben Arfa konusunda da önemli gelişmeler kaydetti. Senelerdir inişli çıkışlı performans sergileyen ancak son sezonunda Rennes'de göz dolduran Fransız 10 numara artık Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Boşta olan Ben Arfa'ya da yine resmi teklif yapıldı. Cevap bekleniyor...

Kruse'de son günler...

Bir süredir radarda olan Max Kruse de hem uçta hem de forvet arkasında oynayabilmesi sebebiyle Balotelli ve Ben Arfa'nın alternatifi olarak düşünülüyor. Resmi teklifin yapıldığı Alman oyuncunun kısa süre içerisinde açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Savunma Kolarov ve Koscielny'ye emanet!

2010'dan bu yana Arsenal forması giyen Laurent Koscielny de Comolli'nin savunmayı Kolarov ile emanet etmek istediği isim... 33 yaşındaki stopere de resmi teklifte bulunulurken bu transfer de bitmek üzere... Fransız oyuncunun 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor ancak son senelerde düşüşte olan tecrübeli savunmacı için Arsenal maddi anlamda hiçbir zorluk çıkarmayacak. Kolarov da yine İstanbul'a gelmek için gün sayıyor. Sırp oyuncuda da sona gelindi. Ayrılması beklenen Skrtel'in ardından savunma nu iki isme emanet edilecek.

Ve Trezeguet...

Geçen sezondan bu yana hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılan Trezeguet'de ise durum biraz daha karışık. Ersun Yanal ve Comolli, Mısırlı oyuncuyu gelecek sezon takımda görmek istiyor. Trezeguet de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ancak Kasımpaşa'nın yüksek bonservis bedeli talebi yüzünden görüşmeler tıkanmış durumda...

Ali Koç tüm bu oyuncuları gelecek sezon kadroda görmeyi ve şampiyonluk yolunda bir "Dream Team" yani "Rüya Takım" kurmayı hedefliyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler