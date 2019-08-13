Harıl harıl stoper arayan Fenerbahçe diğer yandan da forvet transferi planlıyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde ise bomba bir isim var...

Fenerbahçe'nin, Chelsea'den Michy Batshuayi için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Chelsea'nin önceki gün 4-0 kaybettiği Manchester United maçında kadroya alınmayan Belçikalı golcünün ayrılmasına menajer Frank Lampard da sıcak bakıyor.

Bu sezon takımın başına geçen genç menajer, Batshuayi'nin süre alacağı bir takıma gitmesini istiyor. Chelsea'nin şartı; 1 milyon euro kiralama bedeli ve maaşın tamamının ödenmesi.

(Sabah)



