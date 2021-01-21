Sarı-Lacivertliler’in yıllardır hayalini kurdukları imza cumartesi günü atılıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Mesut Özil için görkemli bir tören yapmaya hazırlanıyor. Mesut’un, kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak imzayı atacağı Ülker Stadı’na helikopterle gelmesi bekleniyor. Koronavirüs nedeniyle törene taraftar alınamayacak olması en büyük üzüntü. Buna rağmen Fenerbahçe, unutulmayacak bir organizasyon hazırlığında.

Önemli rakamlar paylaşılacak

Törene yönetim tam kadro katılacak. Tarihi imzanın atılacağı masada Mesut Özil’in yanı sıra Ali Koç, Emre Belözoğlu, menacer Dr.Erkut Söğüt ve yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil’in oturacağı öğrenildi. İmzadan önce, Mesut için hazırlanan, kariyerinden kesitlerin yer aldığı özel video gösterilecek. Ardından bu dev transferin sadece saha içinde değil, saha dışında da şimdiden yarattığı etkiyi vurgulayacak bazı rakamlar paylaşılacak.





‘Fener Ol’ hatırlatması

Mesut Özil-Fenerbahçe transfer gelişmelerinin dünyanın dört bir yanındaki medya yansımaları, sosyal medyadaki etkileşim sayıları paylaşılacak. Bu imzanın hem Fenerbahçe’nin hem de Mesut’un marka değerine yaptığı katkıya dikkat çekilecek. Bu bağlamda, sosyal medyada imza töreniyle ilgili farklı dillerde paylaşımlar yapılması bekleniyor. Yönetim bu büyük transferi, Fener Ol projesini yeniden canlandırmak için de bir araç olarak kullanmayı planlıyor. Bunun için de çalışmalar yapılıyor. Tüm bunların ardından başkan Koç, Belözoğlu ve son olarak Mesut’un yapacağı konuşmalar sonrasında 3.5 yıllık tarihi imzayla tören noktalanacak.