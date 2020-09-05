Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez milli takım kadrosuna alınan ve Macaristan ile oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında da ilk kez formayı sırtına geçiren Mert Hakan Yandaş, kasık ağrıları nedeniyle A Milli Takım Kadrosu'ndan çıkarılmıştı.

İstanbul'a gelerek sarı lacivertli takıma katılan Mert Hakan, burada bir kontrolden geçti. Sarı lacivertli doktorların yaptığı kontroller sonrasında kasık tendonlarında bulgular olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var. Tedavisine başlandı." açıklamasını yaptı.