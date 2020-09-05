Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın sakatlanarak milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından sarı lacivertliler, oyuncusunun son durumu hakkında açıklama yaptı.

05 Eylül 2020, Cumartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez milli takım kadrosuna alınan ve Macaristan ile oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında da ilk kez formayı sırtına geçiren Mert Hakan Yandaş, kasık ağrıları nedeniyle A Milli Takım Kadrosu'ndan çıkarılmıştı. 

İstanbul'a gelerek sarı lacivertli takıma katılan Mert Hakan, burada bir kontrolden geçti. Sarı lacivertli doktorların yaptığı kontroller sonrasında kasık tendonlarında bulgular olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var. Tedavisine başlandı." açıklamasını yaptı. 

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