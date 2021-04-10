Teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verdikten sonra Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Fenerbahçe için teknik direktör iddiaları devam ediyor. Football Italia'nın özel haberine göre Fenerbahçe, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'ye bir teklifte bulunmuştu.

Son olarak Fiorentina'nın teknik direktörlük teklifini reddeden Sarri'nin öncesinde de Marsilya ve Fenerbahçe'ye 'ret' cevabı verdiği iddia edildi. Sezon devam ederken hiçbir takımın başına geçmek istemediği belirtilen Sarri'ye Erol Bulut sonrası teklif yapıldığı tahmin edilmekte.





Napoli, Chelsea ve Juventus gibi önemli ekiplerde çalışan Sarri'nin sezon sonunda bir İtalya Serie A takımıyla kariyerine devam etmek istediği ve bu doğrultuda en güçlü adaylar olarak ise eski takımı Napoli ve Roma'nın öne çıktığı aktarılmakta.