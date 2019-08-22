Fenerbahçe'de adeta yılan hikayesine dönen Luiz Gustavo transferiyle ilgili son derece hareketli saatler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu için Olimpik Marsilya'ya yapılan teklifin reddedildiğini duyuran Fransız basını, şimdi de Sarı Lacivertliler'in daha yüksek bir bonservis bedeli önermeye hazırlandığını öne sürdü.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu 7 milyon euro civarında bir bedelle kadrosuna katmayı düşündüğünü, Marsilya yönetimininse kapıyı 10 milyon euro'dan açtığını yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler