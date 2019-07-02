Fejsa'nın sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Fenerbahçe rotayı Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'ya çevirdi. Fransız kulübünün Finansal Fairplay nedeniyle Gustavo'yu satmak istediğini öğrenen Sarı- Lacivertliler, Marsilya'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

İKİ KATINI İSTİYORLAR...

4.5 milyon Euro'yu az bulan ve Fenerbahçe'den 9 milyon Euro isteyen Marsilya ile görüşmek için Damien Comolli'nin Fransa'ya gideceği öğrenildi. Comolli Fransızlarla yüz yüze pazarlık yapacak. Comolli transferde ikili ilişkilerini kullanacak.

FFP KISKACINDALAR

Marsilya UEFA'nın finansal fair play kıskacında... Sarı-Lacivertliler, Gustavo'yu satmak zorunda olan Marsilya ile bugün veya yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: Takvim