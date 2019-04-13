Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvarken Sarı Kanarya ile ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan Mercato 365 adlı internet sitesinin haberine göre Sarı Lacivertliler, Olimpik Marsilya forması giyen Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'yla yakından ilgileniyor. Haberde yıldız ismin yeni durağının Fenerbahçe olabileceği ifade edildi.

Takımının son haftalarda oynadığı maçlarda çok az süre alabilen 31 yaşındaki futbolcunun aylık 500 bin euroluk maaşı da göz önüne alındığında önümüzdeki yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Wolfsburg'dan 2017 yazında 10 milyon euro bonservisle transfer edilen Gustavo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler