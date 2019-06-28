Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, yabancı transferinde tüm kozlarını oynamaya devam ediyor. Listesinde yerli ve yabancı olmak üzere birçok ismi bulunduran Sarı-Lacivertliler, geçen sezon da gündeme gelen Brezilyalı 10 numara Lucas Lima için yeni bir hamlede bulundu.

Kanarya’nın 28 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü Palmeiras’la masaya oturduğu ve pazarlıklara başladığı bildirildi. İlk görüşmede Brezilya temsilcisinin, Lima’yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak vermeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.

Opsiyon 6 milyon Euro

Buradaki rakamı soran Fenerbahçe’ye cevap olarak; kiralama için 2 milyon Euro ve sezon sonunda eğer bonservisinin alınması halinde 6 milyon Euro talep edileceği ifade edildi. Bu şartlar üzerinden kendi içinde bir değerlendirme yapması beklenen Sarı- Lacivertliler’in, Palmeiras’la 2022’ye kadar kontratı bulunan Lima’yı kadrosuna katmak konusunda son derece istekli olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Gökmen Özcan