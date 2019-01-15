Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes forması giyen kanat oyuncusu Anthony Limbombe ve Rennes'de oynayan Romain Del Castillo’yu gündemine aldı.

Fenerbahçe scout ekibinin iki oyuncuyu da Nantes’ın Rennes ile oynadığı maçta mercek altına aldığı belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin scout ekibinin iki futbolcuyla ilgili teknik heyete olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Yönetimin kanat oyuncuları Anthony Limbombe ve Romain Del Castillo için yakın zamanda harekete geçeceği belirtildi.

Kaynak: Yeni Şafak