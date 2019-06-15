Transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak zorunda olan Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Yunanistan’da geçtiğimiz sezonu Atromitos takımında kiralık olarak geçiren ve gol kralı olan Efthimis Koulouris ile sarı-lacivertlilerin ilgilendiği iddia edildi.

Bonservisi PAOK’ta olan 23 yaşındaki forvet için 2.5 ila 3 milyon euro arası bir bedel belirlendiği kaydedildi. PAOK’un oyuncuyu satarak para kazanma amacında olduğu, Fenerbahçe’nin de adaylardan biri olduğu vurgulandı.

Yunan "Benzema"

‘Yunan Benzema’ olarak anılan Koulouris, bu sezon Atromitos ile 35 resmi maçta 25 gol attı 5 asist yaptı.