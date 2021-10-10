﻿﻿Yaz transfer döneminde Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim’in takıma katılmasıyla Koreli futbolseverlerin ilgi oklarını üzerine çevirdiği Fenerbahçe , attığı adımlarla bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak istiyor.

Son olarak Kore’nin bağımsız kimliğinin büyük bir sembolü olan Kore alfabesinin ilanının, Güney Kore’de milli bayram olması nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Sarı-Lacivertli kulüp, ardından yeni bir projeyi duyurdu. Buna göre, yakın zamanda PUMA’nın Seoul mağazasında futbolcu isimlerinin Kore alfabesiyle yazılı olduğu Fenerbahçe formaları satışa çıkacak ve Kore halkıyla buluşacak. Fenerium bu önemli adımını Kore halkı ile Korece bir metinle paylaştı.







