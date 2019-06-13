Teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon takımında görmek istediği Aleksandar Kolarov konusunda Fenerbahçe yönetiminin önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. AS Roma forması giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek için sarı lacivertlilerin adımlar attığı, teknik heyetin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi. Fenerbahçe, Kolarov ve Roma Kulübü ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Bu sezon 33 maçta 8 gol attı

Kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayan ancak ilerleyen dönemlerde sol beke dönen Kolarov, stoper ve sol kanatta da görev alabiliyor. Sırp oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov, bu sezon İtalya Serie A’da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yapmayı başardı. Frikik vuruşları ve uzaktan şutlarıyla bilinen Aleksandar Kolarov, Sırbistan Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Inter de talip olabilir

Geçmişte Sırbistan’da Çukariçki ve OFK Belgrad formaları giyen başarılı futbolcu, daha sonra İtalya’nın yolunu tuttu ve Lazio’ya transfer oldu. Ardından Manchester City’de görev yapan Kolarov, son olarak Roma’ya transfer oldu. Tecrübeli isim, Sırbistan Milli Takımı’nda ise 84 resmi karşılaşmaya çıkıp 11 kez ağları sarstı. Öte yandan Kolarov için Serie A ekiplerinden Inter’in de devreye girebileceği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet