Corona virüs nedeniyle liglere ara verilmişken Süper Lig ekipleri, önümüzdeki sezonun kadroları adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda hem teknik direktör hem oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas geldi.

Yunanistan sitesi Fosonline'a göre Fenerbahçe, Antwerp ile yollarını ayıran Kevin Mirallas'a teklifte bulundu.

Belçika'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen Mirallas'ın sözleşmesi, 30 Haziran'da sona erecekti ki sezonun iptali ile oyuncunun takımdan ayrıldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.4 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu aktarılmakta. Tecrübeli oyuncu için Fransa'dan Lens'in de devrede olduğu iddia ediliyor.

Belçika Milli Takımı'nın formasını 60 kez terleten Mirallas, kariyerinde daha önce Lille, Saint-Etienne, Olympiacos, Everton ve Fiorentina gibi takımların da formasını giymişti.