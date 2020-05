12 Haziran'da başlayacak Süper Lig maçlarının seyircisiz olması sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de , karton taraftar kampanyasını başlattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Bugüne Dek Bizi Hiçbir Şey Ayıramadı, Kavuşma Zamanımız Geldi! Tüm detaylar sevdiksenifenerbahce.org adresinde taraftarlarımızı bekliyor!

Fedakar Sağlık Çalışanlarımız ile her zaman ve her yerde ‘Sevdik Seni Her Şeyden Çok’ Diye Haykıran Taraftarımız, Tribünde Takımımızın Yanında!

Tüm dünya ile birlikte içerisinden geçmekte olduğumuz Koronavirüs sürecinde evlerimizde, ailemizden, sevdiklerimizden, büyüklerimizden ayrı kaldık, birbirimizi özledik, hepimizin sağlığı için kurallara uyduk, uymaya da devam edeceğiz!

Bu süreçte ayrı kaldığımız bir şey daha vardı ki o olmazsa olmazımız, hayatımızın gerçeği, inancımız, umudumuz, aidiyetimiz Fenerbahçe’mizdi!

Şimdi kavuşma zamanı geldi!

Bitmez tükenmez sevgiyle her zaman ve her yerde yanında olduğumuz Takımımızla buluşmak, çıkacağı her maçta yine yanında olmak için geri sayım başladı.

Şimdi daha yüksek sesle "Sevdik Seni Her Şeyden Çok" demek, Fenerbahçe’yi çıkacağı hiçbir maçta yalnız bırakmamak için seni bekliyoruz. sevdikseni.fenerbahce.org adresinden sen de hemen katıl, tribünde yerini al!

Bizi bugüne dek hiçbir şey ayıramadı, koronavirüs de ayıramayacak; #SevdikSeniHerşeydenÇok diyen taraftarımızla Kadıköy'de tribünler Çubuklu aşkıyla dolacak!

Evimizin bir tribünü de bu süreçte tüm risklere rağmen en ön safta yer alan, gecesini gündüzlerine katarak çalışan, ailelerinden ayrı kalan, fedakar kahramanlarımız, eşsiz emekçilerimiz olan sağlık çalışanlarımız için ayrıldı! Ayrıca Üyelerimiz ve futbol kombine sahiplerimiz de bu uygulamadan özel indirimle yararlanabilecek. Kampanyamıza katılan taraftarlarımız, sevdikseni.fenerbahce.org üzerinden, tribüne yerleştirilen fotoğraflarını görüntüleyip #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarından da paylaşabilecekler.





Fenerbahçemize destek vermek için Çubuklu'nu giy, sen de tribünlerde yerini al!





#SevdikSeniHerŞeydenÇok diyerek Seyircisiz Maçta Takımının Yanında Olmak İçin Tüm Detayları Aşağıda Taraftarlarımız ve Kongre Üyelerimizin Bilgisine Sunarız:

1.Sağlık çalışanıyım #SevdikSeniHerŞeydenÇok hareketine nasıl katılabilirim?

Siz değerli sağlık çalışanlarımız için ücretsiz 1.000 koltuk ayırdık. Önlüklü / üniformalı bir fotoğrafını sisteme yükledikten sonra sağlık çalışanı olduğunu gösteren kimlik kartını da yüklemeyi unutma. Talebinin başarıyla alınabilmesi için fotoğrafının önlüklü / üniformalı olması ve sağlık çalışanı kimlik kartı fotoğrafının mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.

2.#SevdikSeniHerŞeydenÇok hareketine yurt dışından nasıl katılabilirim?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsen, form içerisindeki T.C. Kimlik Numarası alanını boş bırakabilirsin, ancak Pasaport Numarası alanını doldurmayı unutma. Ödemeyi ise yurt dışında kullandığın kredi kartın ya da banka kartınla yapabilirsin.

3.Fotoğrafımın statta konumlandırıldığından nasıl emin olabilirim? Fotoğrafımı / kartonetimi nasıl görebilirim?

Satın alma işlemin başarıyla tamamlandıktan sonra sana atanan blok numarasını kaydetmeyi unutma. Aynı zamanda sisteme kaydettiğin e-mail adresinebilgilendirme maili iletilecek. İlk iç saha maçımızın olduğu gün sevdikseni.fenerbahce.org sayfasından stat çiziminde blok numaranı tıklayarak kendini bulabileceksin.

4. Ailem ya da arkadaşlarım için de satın alma yapabilir miyim?

Mutlu oluruz… 10 adede kadar seçeceğin kişilerin fotoğraflarını sisteme yükleyebilirsin ancak, Fenerbahçe üyesi ya da kombine sahibiysen sadece sen indirimden faydalanabilirsin, diğer eklediğin fotoğraflar genel satış fiyatından ücretlendirilir. Tek seferde yapacağın toplu alımlarda fotoğraflarınız statta yan yana konumlandırılır. Farklı zamanlarda yapılan işlemler için yan yana oturma imkanı bulunmamaktadır.

5.Sisteme yüklenecek fotoğraf için kriterler nelerdir?

Fotoğrafların başarıyla basılabilmesi ve tribünlerimizde güzel bir görüntü oluşturabilmek için fotoğraf kriterleri büyük önem taşır. Mutlaka beyaz bir duvarın önünde durmalısın, fotoğrafını ise bir başkası 1,5 metreden çekmeli, ayakta olmalısın, belden yukarın dik ve düzgün görülmeli, yüklediğin fotoğraf 600 KB’tan büyük olmalı, sisteme yükleyeceğin fotoğrafta tek kişi olmalısın.

6.Baskılı fotoğrafım ne kadar süre statta kalacak?

2019-2020 sezonu tamamlanana kadar seyircisiz oynanan maçlarda ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında fotoğrafın statta olacak.

7.Ödeme işleminden sonra yüklediğim fotoğrafı değiştirebilir miyim?

Üzgünüz… Ödeme işlemi yapıldıktan sonra fotoğraf değişikliği gerçekleştirilemez.

8.Ödeme iadesi alabilir miyim?

Satın alım sonrası herhangi bir iade ödeme yapılmamaktadır.

9.Fotoğrafım statta hangi kritere göre yerleştiriliyor?#SevdikSeniHerŞeydenÇok hareketinin duyurulması ile birlikte sevdikseni.fenerbahce.org sayfası üzerinden satın alma sırasına göre otomatik olarak yerleştiriliyor.

10.Rakip takım taraftarıyım, #SevdikSeniHerŞeydenÇok hareketine katılabilir miyim?

Maalesef sadece sarı lacivertli renklere gönül vermiş Fenerbahçe taraftarları katılabilir.11.Sisteme yüklediğim fotoğrafım formalı mı olmalı?

Kadıköy’de tribünlerde Çubuklu ruhunu yansıtmak için formalı fotoğrafını yüklemeni tercih ederiz. Ancak forman yoksa kendini nasıl rahat hissediyorsan o şekilde katılabilirsin.

12.Maçlar iptal edilirse ya da ertelenirse ödeme iadesi yapılacak mı?

Maçların ertelenmesi halinde ödemesini gerçekleştirdiğin kartonet belirlenen yeni tarihlerde stadda yerini alacak. Maçların iptal edilmesi halinde ise Kulübümüz tarafından gerekli açıklama yapılacaktır.

13.Fenerbahçe üyesiyim / kombine sahibiyim; çoklu alım yaptığımda indirimli fiyattan mı ödeme yapacağım?Fenerbahçe üyesi ya da kombine sahibiysen sadece kendin için yüklediğin fotoğraf için indirim alabilirsin. Eklediğin diğer fotoğraflar için ücretlendirme genel satış fiyatından olacaktır.