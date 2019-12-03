Fenerbahçe resmi twitter hesabı üzerinden son günlerde çok konuşulan penaltı pozisyonları hakkında paylaşımda bulundu. Fenerbahçe önceki hafta Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı ve tekrar edilmeyen penaltı hakkında animasyon çizim üzerine "ihlal bulunmadı", Göztepe maçında tekrar edilen pozisyon hakkında ise "ihlal VAR!" ifadelerini kullandı.

beIN Sports'un son dönemde görüntü paylaşımları hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle Fenerbahçe pozisyonları animasyon çizim ile belirtti ve "yayıncı kuruluş" ifadesinde bulundu. Fenerbahçe ayrıca VAR sistemine de göndermede bulundu ve "ihlal VAR!" ifadelerinde "var" sözcüğünü büyük harflerle paylaştı.









Fenerbahçe akşam saatlerinde yine resmi twitter hesabı üzerinde bu sezon ilk 13 haftada penaltı vuruşları hakkında dün yayıncı kuruluşun verdiği istatistikleri paylaştı. Paylaşımda "Gerçekler ve Uygulamalar!" ifadesine yer verildi.



