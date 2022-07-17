Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi. Teknik Direktör Jorge Jesus ile sezona başlayacak olan Fenerbahçe'de toplamda 7 futbolcuyla yollar ayrılmıştı. Son olarak Mesut Özil Medipol Başakşehir'e, Arda Kurtulan da Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Allahyar Sayyedmanesh'i ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye satmıştı. Fenerbahçe, bu iki futbolcunun satışından toplamda 7.5 milyon Euro transfer geliri elde etmişti. Yaşanan bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe'den bir isim daha Hull City yolcusu...









4.5 milyon euroluk gelir

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Yunan futbolcu Pelkas'ın Hull City ile görüşme halinde olduğu belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun da takımdan bir an önce ayrılmak istediği ve transferin önümüzdeki hafta netlik kazanacağı ifade edildi. Fenerbahçe, Pelkas'ın satışından yaklaşık olarak 4.5 milyon euroluk gelir bekliyor.

Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu yüzden kadroda düşünmediği oyuncularla bir an önce yollarını ayıracak.

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.











