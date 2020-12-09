Fenerbahçe, 4-3 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası yönetici Alper Pirşen’in açıklamalarıyla hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönetimine tepki göstermişti. Denizlispor karşısında gelen 2-0’lık galibiyete rağmen maça damga vuran yine hakem Ali Palabıyık’ın kararladı oldu. Bir diğer yönetici Selahattin Baki tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli yöneticiler dün soluğu Samandıra’da aldı. İdmanı ziyaret eden yöneticiler, takımla bir araya geldi. Daha sonra Ali Koç, yaşanan hakem hataları nedeniyle konuşan son isim oldu. Başkan Koç, “Sadece biz değil, Antalyaspor ve Sivasspor’un da tepkisi var. Kulüpler ciddi bir serzeniş içinde. Türkiye’de bir hakem krizi var” diye konuştu.

‘Hakemlik yapmamalı!’

Ali Koç, “Federasyonlar değişiyor, MHK başkanları değişiyor ama değişmeyen tek şey bu kriz. Hakemler üzerinden Türk futbolu kaosa sürükleniyor. VAR gelince insanlar sıfır hata bekliyordu. Geçen sene kaybettiğimiz Kayseri maçında 3 pozisyonumuzda VAR’a bile gidilmedi. Beşiktaş derbisinde Josef’in pozisyonuna kırmızı vermeyen, VAR’a çağırmayan hakem, hakemlik yapmamalı” ifadelerini kullandı. Ali Koç bu konuyla ilgili bir kriz masası kurulmasını ve MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın açıklama yapmasını istedi.

Yusuf Dursun



