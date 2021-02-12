Fenerbahçe, 25.haftada Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken yeni transferlerden İrfan Can Kahveci sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Novak’ın da tedavilerine devam edildiği bildirildi



