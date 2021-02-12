Fenerbahçe'den Gustavo ve Novak açıklaması
Fenerbahçe, 25.haftada Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İrfan Can Kahveci sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamlarken Luiz Gustavo ve Novak’ın da tedavilerine devam edildi
Fenerbahçe, 25.haftada Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken yeni transferlerden İrfan Can Kahveci sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamladı.
Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Novak’ın da tedavilerine devam edildiği bildirildi