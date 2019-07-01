Fenerbahçe, takıma büyük katkı verebilecek yıldız transferi konusunda gaza basarken, son olarak gündeme gelen isim Andre Silva oldu. Amerika’daki tatilini sonlandırıp, hafta içinde İstanbul’a gelmesi beklenen 31 yaşındaki futbolcu, vakit kaybetmeden sağlık kontrollerinden geçirilecek. Geçen sezon 1 kupa maçı dışında forma şansı bulamayan genç futbolcunun adı İspanyol devi Atletico Madrid ile anılmaya başladı. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir forması ile gösterdiği performansla Milli Takım’a kadar yükselen Mahmut Tekdemir için çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezon için bir çok oyuncu ile görüşen sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç için bugün son görüşme yapılacak. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri böyle. Detaylar ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri burada...

ANDRE SİLVA BOMBASI!

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, takıma büyük katkı verebilecek yıldız transferi konusunda gaza basarken, son olarak gündeme gelen isim Andre Silva oldu. Bonservisi, Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’da olan ve geçen sezonu İspanyol ekibi Sevilla’da geçiren Silva için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edildi. İtalya’nın transfer haberleriyle bilinen popüler internet sitelerinden biri olan Calciomercato’nun haberine göre Silva için Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş’ın teklifi olduğu bildirildi. Sevilla’nın, geçen sezon kiralama ücreti olarak 4 milyon Euro verdiği Portekizli oyuncuyu hem yeniden kiralamayı hem de 39 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği vurgulandı.

Giampaolo sıcak bakmıyor

Sevilla için geride bıraktığımız sezonda 44 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki oyuncunun gönlünün Milan’da kalmak olduğu ancak yeni hoca Marco Giampaolo’nun ona direkt ilk 11’de forma şansı vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Kanarya’nın da bu durumdan faydalanarak, Max Kruse’un yanına Silva’yı da eklemek için tüm kozlarını oynamaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

MAX KRUSE BU HAFTA GELİYOR

Amerika’daki tatilini sonlandırıp, hafta içinde İstanbul’a gelmesi beklenen 31 yaşındaki futbolcu, vakit kaybetmeden sağlık kontrollerinden geçirilecek. Daha sonra Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen tecrübeli golcü, kampa katılacak. Sarı-Lacivertliler’e transferinden dolayı bir hayli heyecanlı olan Kruse’un yakın çevresine, “Fenerbahçe taraftarının beklentilerine karşılık vermek için geliyorum. Şampiyonluğa oynayacak olan takımıma katkı vermek için çalışacağım” dediği öğrenildi.

ATLETICO'NUN GÖZE BERKE'DE

Geçen sezon 1 kupa maçı dışında forma şansı bulamayan genç futbolcunun adı İspanyol devi Atletico Madrid ile anılmaya başladı. Sarı-Lacivertli ekip ise kadro planlamasında düşünmediği Berke’yi, yeni sezonda oynayabileceği bir Süper Lig takımına kiralamak ve tecrübesini artırmak istiyor. Ancak Atletico’nun teklifi gerçeğe dönüşürse, Berke bonservisiyle satılabilir.

MURIC BELİRSİZLİĞİ SON BULUYOR!

Yeni sezon için bir çok oyuncu ile görüşen sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç için bugün son görüşme yapılacak.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın, "Hocamız Vedat'ın gitmesini istemiyor, kendisini ikna etmeye çalışıyoruz. Yüksek rakamı veren takıma transferi gerçekleşecek" açıklaması üzerine Fenerbahçe Yönetimi, Muriç transferi için bir daha düğmeye bastı. Galatasaray'ın teklif artırması ile yeniden harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin ücrette artırıma giderek Barış Alıcı ve Berke Özer'i Rizespor'a vermesi planlanıyor. Muriç'in kendi gelişimini de göz önüne alarak Avrupa Kupaları'nda oynama isteğine karşın Başkan Hasan Kartal'ın bugün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile durumu netleştirmesi bekleniyor. (DHA)

MAHMUT TEKDEMİR ISRARI SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir forması ile gösterdiği performansla Milli Takım’a kadar yükselen Mahmut Tekdemir için çalışmalarını hızlandırdı. Emre ile uyumu da göz önünde bulundurulan tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi için Başakşehir yönetimi ile bizzat Başkan Ali Koç’un bir araya gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin patronu, bonservisine 5 milyon Euro istenen başarılı oyuncu için en kısa zamanda pazarlıklara başlayacak. Bu transfer için tüm şartların zorlanacağı da gelen haberler arasında.

BÜYÜK ELMAS OLACAK!

Aşırı borçlar nedeniyle yabancı transferinde eli kolu bağlanan, ancak kısıtlı imkanlarla bu çabasını sürdüren Sarı-Lacivertli ekipte Elmas’a kaynak gözü ile bakılıyor. Tottenham, Atletico Madrid, Sevilla, İnter ve Fiorentina kulüplerinin radarında olan genç oyuncu için 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeli belirlendi. Hedef, Elmas’ı satarak yeni transferlerin önünü açmak olacak.

KOLAROV TRANSFERİNDE KRİTİK SAATLER

Roma'yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü sol bek Aleksandar Kolarov, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden oyuncular arasında yer alıyordu. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport ise konuyla ilgili olarak yayımladığı son haberde oyuncunun karar aşamasına geldiğini yazdı.

Haberde Sarı Kanarya'nın tecrübeli savunmacı için resmi teklifte bulunduğu ancak Roma kulübünün de 29,5 milyon euroluk Leonardo Spinazzola transferine rağmen Kolarov'u kadrosunda tutmak istediği aktarıldı. İtalyan kulübünün takımda kalmasına yönelik ısrarları karşısında ikna olmuş gibi görünen Sırp futbolcunun geleceği hakkındaki nihai kararını ise birkaç gün içinde vereceği belirtildi. Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

VE KAPTAN EMRE İMZALIYOR!

2015-2016 sezonu başında Sarı- Lacivertliler’den ayrılan Emre Belözoğlu, bugün yuvaya geri dönüyor... Max Kruse ve Murat Sağlam’ı alarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de artık gözler 38 yaşındaki futbolcuya çevrildi. Sezonun sona ermesinin ardından tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşan Kanarya, bugün transferi resmiyete dökecek. Tatiline son veren Emre de bugün İstanbul’a gelecek ve sabah sağlık kontrollerinden geçecek.

Ayağının tozuyla...

Daha sonra yönetimle bir araya gelecek olan deneyimli futbolcu, kendisini 1 seneliğine Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atacak. Bugün yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe’de, akşam idmanına ayağının tozu ile Emre Belözoğlu’nun da katılması bekleniyor. (Yusuf Dursun)

LUIZ GUSTAVO ATEŞİ YAKILDI

Ayağında çürüme olan Fejsa ve Kolarov'un halen Roma ile olan sorunlarını çözememesi Luiz Gustavo adını ön plana çıkardı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın da birden fazla mevkide oynayabilen oyuncuları tercih etmesi nedeniyle Brezilyalı için dört koldan harekete geçti. 31 yaşındaki ön libero, Başkan Vekili Semih Özsoy'un önüne Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri tarafından getirildi.

Luiz Gustavo'nun, Fenerbahçe ile görüşmelere başlamak için Marsilya yönetimden izin aldığı belirtildi. Fransız kulübünün FFP kuralları gereği acil olarak futbolcu satmak zorunda olması ve sportif direktör Comolli'nin Fransa bağlantıları, bu transferinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. (Sabah)

OĞUZ KAĞAN'A EMRE MÜJDESİ

Sarı-lacivertlilerin genç orta sahası Oğuz Kağan Güçtekin, idol olarak gördüğü Emre Belözoğlu ile buluşuyor. Yıllardır Emre ile iletişim halinde olan Oğuz Kağan, örnek aldığı yıldız oyuncuyla aynı takımda yer alacak.

Daha önce sakatlığında Emre Belözoğlu tarafından telefonla aranan ve bizzat ziyaret edilen 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda hayallerine kavuşacak. Emre’nin de, tarzını çok beğendiği Oğuz Kağan’a yardımcı olması bekleniyor.

Eljif Elmas farklı

Fenerbahçe’de kadrodaki genç yıldızlar arasında Eljif Elmas’ın yeri oldukça farklı. Sarı-lacivertlilerde artık yıldız statüsünde olan Eljif, iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.Şu anda Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından izlenen 19 yaşındaki orta saha, takımda kalırsa ilk 11 için en önemli alternatiflerinden biri olacak.

Ölçüm ve idman

Sarı-lacivertlilerde tüm futbolcuların değerlerini gösteren bir takım ölçümler yapılacak.Bu ölçümler, kamptaki antrenmanların şiddetini belirleyecek. Her antrenman sonrası futbolculardan alınacak kan örnekleri ile yorgunluk seviyeleri tespit edilecek ve çalışmaların dozajı buna göre artacak.

Teknik direktör Yanal’ın özellikle sezon öncesi antrenmanlarında ciddi bir tempo yaptığı biliniyor. Çarşamba günü başlayacak Topuk Yaylası kampında da sarı-lacivertlilerin fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı bir kamp dönemi bekliyor. (Milliyet)

STURRIDGE'E 3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Forvet hattına ilk olarak Max Kruse'yi tranfser eden Fenerbahçe, bu bölge için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz golcü Daniel Sturridge ile temas halinde.

29 yaşındaki İngiliz yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro istediği Fenerbahçe'nin teklifinin ise 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. İki tarafın fedakarlıkta bulunması ve devreye bir miktar imza parasının da girmesiyle transferin olumlu sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Daniel Sturridge'e teknik patron Ersun Yanal'ın da çok sıcok baktığı da gelen haberler arasında.

Sturridge 26 kez İngiltere Milli Takım forması giydi. İlk 11'in değişmeziydi ancak sonrasında bu yerini kaybetti. (Takvim)

FENERBAHÇE'DEN ZANKA HAREKATI!

Geçtiğimiz sezon savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Teknik patron Ersun Yanal bu bölgeye mutlak olarak takviye isterken Sarı-Lacivertli kurmayla önemli bir hamlede bulundular.

Fenerbahçeli yetkililerin Huddersfield'ın Danimarkalı savunmacısı Zanka ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Zanka'nın Huddersfield ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Premier Lig'den düşen Huddersfield, deneyimli stoperi satmaya sıcak bakıyor. Zanka geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 1 asist yapmayı başardı.

Fenerbahçe'nin için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu ve 1 yıllık sözleşmesinin kalmasının da avantaj olduğu kaydedildi.. (Takvim)

FLAŞ HAMLE! NACHO MONREAL!

Kolarov transferinde bonservis problemi yaşayan sol bekte ve aynı zamanda sol stoperde de oynayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe'de Arsenal'dan ayrılmaya hazırlanan Nacho Monreal, gündeme gelmişti. Nacho için girişimlerin yapılmasından önce Kolarov'la ilgili son ve net kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

Kolarov ile hemen her konuda anlaşılmış durumda. Ancak 1 yıl daha sözleşmesi kaldığı için Roma bonservisiz vermeye yanaşmıyor. F.Bahçe ve Romalı yetkililerin görüşmeleri devam ediyor.

Nacho Monreal 23 kez İspanya Milli Takım forması giydi. Ama yine de ilk tercih Alexander Kolarov olarak görünüyor.



