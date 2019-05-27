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  • Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

27 Mayıs 2019, Pazartesi 13:23
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Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

İstanbul DHA

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