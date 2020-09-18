Dört büyük kulübün toplam kazancı ise 476.1 milyon Euro'yu buldu. Son olarak Vedat Muriqi'i 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya gönderen, Allahyar'ı Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a 1.5 milyon Euro'ya kiralayan Fenerbahçe, son 10 yılın satış gelirlerinde Galatasaray'ı geride bırakmayı başardı.

13 farklı ülkeye, 31 futbolcu satan sarı-lacivertlilerin kasasına 146.3 milyon Euro girerken, 135.6 milyon Euro'da kalan Galatasaray'a 10.7 milyon Euro'luk fark attı. Kanarya, 2020-2021 sezonunda 19 milyon Euro'luk gelir elde etti. Dört büyüklerin son 10 yılda sattığı oyunculara bakıldığında kasaya giren toplam 476.1 milyon Euro'nun da yüzde 30.7'si Fenerbahçe'ye gitti.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

FENERBAHÇE'NİN tarihi boyunca en fazla gelir elde ettiği beş futbolcunun 4'ü son beş sezonda takımdan ayrıldı. Elvir Baljic'in 21 milyon Euro ile ilk sırada olduğu listede, Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı. Sow ve Elif Elmas 16 milyon Euro ile bu isimleri takip etti. Onları 12.5 milyon Euro'luk getiri ile Kjaer izledi.