Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından ezeli rakip Galatasaray'a göndermede bulundu ve Sarı Kırmızılılar'ın Radamel Falcao transferini sosyal medyada emojili paylaşmasına imali bir mesajla tepki gösterdi.

Alevli emoji paylaşımını ilk Fenerbahçe'nin yaptığı iddia edilen tweet'te "Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız." denildi, ardından da alev emojisinin kullanım hakkının Sarı Lacivertliler'de olduğu göndermesi yapıldı.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Yakışmıyor

Sosyal medya birçok genç hatta çocuk yaşta kullanıcının içinde bulunduğu bir mecra olabilir. Birçok sahte hesap sebebiyle kuru kalabalıkların ve anlık yorumların yer aldığı bir yer de olabilir ancak resmi hesaplar, milyonların takip ettiği kulüpler bu seviyeye düşmemelidir.

Taraftar sizden başarı ve kupalar bekliyor. Siz ezeli rakibinizin yaptığı bir paylaşıma hem de 24 saat sonra cevap veriyorsunuz. Başkalarının transferlerini ancak saha içi sonuçlarıyla unutturabilirsiniz. Sanal, hiçbir işe yaramayan, çocuk yaştakileri sevindirecek cinsten politikalarla değil.