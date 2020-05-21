Fenerbahçe, erkek basketbol takımının Turkish Airlines EuroLeague'deki şampiyonluğunun 3. yıl dönümünü kutladı. Sarı Lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun! Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Avrupa Ligi şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.





"Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun!'' sosyal medyada Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA ve UEFA Süper Kupası'na gönderme olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşımı Sarı Lacivertli ekip taraftarları etkileşim yağmuruna tutarken, Galatasaraylı taraftarlar paylaşımın altına tepki yağdırdı.

3 yıl önce bugün Fenerbahçe, EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Final Four organizasyonunda Yunanistan’ın Olympiakos takımını 80-64 yenerek kupanın sahibi olmuştu.