Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yaptığı son açıklamalara, Fenerbahçe, Twitter’dan belgelerle yanıt verdi. Sarı-Lacivertliler ilk olarak, “Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkarır” paylaşımını yaptı. Ardından belgelerle yeni tweetler atıldı:

‘TFF açıkça belirtiyor’

“BELGE 1: Türkiye Futbol Federasyonu kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NIN 1924’te Ankara’da ‘Türkiye Futbol Birinciliği’ organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937’de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.”

‘Gündüz Kılıç’ın şampiyonluğu’

“BELGE 2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları’nı inkar etmek için dilekçeler veren ama ‘gelin medenice tartışalım’ çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç’ı anlatırken Ankara Demirspor’un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU’nda görev aldığını itiraf ediyor.”

‘1939 itirafı’

“BELGE 3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları’nı inkar etmek için dilekçeler veren ama ‘gelin medenice tartışalım’ çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor.”

Belgeleri açıkladılar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik, ama onların ne başvurduğunu hala bilemiyoruz" dediği Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ek resmi belgeleri de TFF'ye ilettiklerini bildirdi. İşte o belgeler:

*Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Tüzüğü

*TFF’nin Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı imzasıyla FIFA’ya üye olurken kabul ettiği tüzük (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

*1924 Türkiye Futbol Birinciliği Nizamnamesi (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

*Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Futbol Birinciliği’ne katılacak sporcuların yol masraflarının yarı yarıya azaltılmasına dair belge (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

*Cumhuriyetimizin ilk dönemindeki spor teşkilatlanmasının Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde ve dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün fahri başkanlığında organize olduğuna dair belge (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

* TFF’nin resmi sitesinde ilk Türkiye Şampiyonu’nun Harbiye olduğu ve ilk deplasmanlı ligin Milli Küme olduğuna dair ifadelerin olduğu sayfa yer almaktadır. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü’nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak;

*Milli Küme’nin ‘Türkiye geneli’ olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa ve Galatasaray resmi web sitesinde Ankara Demirspor 1947’deki şampiyonluğunun ‘Türkiye Şampiyonluğu’ olarak nitelendiği sayfa.



