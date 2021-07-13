Makedon yıldız Ezgjan Alioski için 'Süper' kapışma... Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray , Trabzonspor ve Fenerbahçe , bonservisi elinde olan yıldız için temaslarını hızlandırdı. Ancak şimdiye kadar transferde geri planda duran Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti.

TÜRKİYE'YE ÇOK SICAK BAKIYOR

Fenerbahçeli kurmayların Makedon oyuncunun transferi için menajeriyle görüştüğü ve oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncu da Türkiye'ye sıcak bakıyor...

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374 MAÇTA 50 GOLE ULAŞTI

İngiliz ekibi Leeds United ile olan sözleşmesi ay başında sona eren Ezgjan Alioski için bonservis bedeli ödenmeyecek. Makedon yıldız kariyerinde 374 maça çıktı ve 50 gole imza attı.

46 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

EURO 2020'de Makedon Milli Takım forması giyen Alioski 3 maçta 1 gole imza attı. Tecrübeli oyuncu, 46 kez Makedon Milli Takım forması giydi ve 9 gol attı. (Takvim)



