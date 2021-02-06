Süper Lig’in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı. Sarı Lacivertli ekibin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, tartışmalar devam etti. Hakem Cüneyt Çakır’ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR’da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, 90 dakika sonrası Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Mesut Özil’in kullandığı duran topun fotoğrafını paylaşan Sarı Lacivertli ekip, ''Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!'' notunu düştü.

Fenerbahçe Kulübü'nün bu gönderisi kısa süre içerisinde Sarı Lacivertli ekip taraftları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



