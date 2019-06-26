26 Haziran Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı sonrası göreve gelen teknik direktör Okan Buruk, Mert Günok'un Fenerbahçe transferi için son kararını verdi. Ersun Yanal, Roma'nın savunmasında sol stoper olarak oynayan Brezilyalı Juan Jesus'un transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe Danimarka’nın Kopenhag takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Robert Skov için görüşmelere başladı. İlk olarak oyuncunun menajeri ile görüşüldü. Ayrıca bir çok isim Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi. Son dakika Fb transfer habereleri ve tüm detaylar burada...

MEHMET TOPAL DÖNEMİ BİTTİ!

Fenerbahçe kaptanı Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Mehmet Topal 2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyiyordu.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama...

Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM DANIEL STURRIDGE

Önümüzdeki sezon süper lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Max Kruse ve Kolarov transferlerinde mutlu sona ulaşmaya çalışırken, başka yıldızlar için de temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşte bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge oldu. Bonservisi elinde olan Sturridge için ilk temas, oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmeyle başladı. Yapılan ilk görüşmede ingiliz yıldızın, kırmızılar’da kazandığı yıllık 4 milyon euro’yu (26.3 milyon TL) istediği bildirildi. sarı-lacivertliler’in ise 3 yıl üzerinden senelik 3 milyon euro’da ısrarcı olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Celtic ve Glasgow Rangers da talip

Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebildiği için önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın tam da ihtiyacı olacak tarzda bir futbolcu olan sturridge için pazarlıkların tüm hızıyla devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada daha önce Liverpool’da oynayan ve şimdi Glasgow rangers’ın hocalığını yapan Steven Gerrard’ın yanı sıra Celtic’in de tecrübeli oyuncuyu istediği ifade edildi. ancak bu iki takımın da mali olarak 3 milyon euro (19.7 milyon TL) barajına çıkamayacağı tahmin ediliyor.

Yusuf Dursun

BURUK'TAN FENERBAHÇE'YE VETO!

Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı sonrası göreve gelen teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun transferi için son kararını verdi. Buruk, yıldız kaleci Mert Günok’un ayrılığına karşı çıktı. Mert gibi bir ismi kaybetmek istemeyen Buruk, hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Başarılı teknik adam, hem lig yarışı hem de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle böylesi bir riskin alınmasına yanaşmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Mert’ten ümidini kesti.

JUAN JESUS FENERBAHÇE'NİN RADARINDA

Temmuz ayının gelmesi ile birlikte transferleri tek tek açıklaması beklenen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı-Lacivertli kulübün teknik patronu Ersun Yanal, Roma'nın savunmasında sol stoper olarak oynayan Brezilyalı Juan Jesus'un transfer edilmesini istedi.

Yanal'ın Juan Jesus için "Gelirse sol stoper meselesini halletmiş oluruz. Roma ile zaten iletişim halindeyiz. Kolarov ile birlikte almamız daha uygun olabilir" dediği öğrenildi.

Roma ile 2020 yılının haziranına kadar sözleşmesi bulunan Juan Jesus'un bonservis bedelinin 5-6 milyon Euro civarında olduğu da öğrenildi. Yanal şartların zorlanmasını talep etti.

4 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Juan Jesus, geçtiğimiz sezon 20 lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 de İtalya Kupası maçında forma giydi.

Sol ayaklı bir stoper olan Juan Jesus, çabukluğu ve süratiyle dikkat çeken bir isim. Hava topları da vasatın üstünde. Jesus stoper dışında sol bek mevkisinde de forma giyebiliyor.

Kaynak: Takvim

VOLKAN DEMİREL F.BAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle birlikte devre arasında takıma tekrar katılan Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Volkan’a yönetim, henüz yeni bir kontrat teklif etmedi.

38 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine yaptığı açıklamalarda ise “2 yıl daha Fenerbahçe’de oyuncu olarak kalmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. umarım kulübüm tekrar benimle masaya oturur. Zaten onlarla konuşmadan başka bir ekiple asla konuşmam. amacım, 40 yaşına kadar eldivenleri elimden çıkarmamak” dediği öğrenildi. Bu arada Ersun Yanal’ın yanı sıra takıma tekrar katılacak emre Belözoğlu’nun da volkan’ın takımda kalmasını istediği konuşuluyor.

Yusuf Dursun

FENERBAHÇE'DEN SKOV SÜRPRİZİ!

Transferde alternatif isimler üzerinde durarak geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin golcü arayışlarında gündemine sürpriz bir isim aldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Danimarka’nın Kopenhag takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Robert Skov için görüşmelere başladı. İlk olarak oyuncunun menajeri ile görüşüldü.

Yıllık 1 milyon Euro

Kariyerinde daha önce Danimarka dışına hiç çıkmayan 23 yaşındaki oyuncunun, teklife sıcak baktığı belirtildi. Skov’a yıllık 1 milyon euro verebileceğini bildiren Fenerbahçe yönetiminin, Kopenhag’a da bonservis bedeli için 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu ifade edildi. Geçen sezonki kadrodan Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey’i de satışa çıkartan Kanarya, Skov ile hücum hattını güçlendirmek amacında.

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta ve santrfor mevkisinde de görev yapabilen Skov, tam bir gol makinası. Geçen sezon ligde 26 maçta 24 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan genç futbolcu tüm resmi karşılaşmalarda ise 32 gol, 10 asistlik performans gösterdi. İlk kez Gürcistan karşısında Danimarka Milli Takımı formasını giyen Skov, genç milli takımlarda ise 39 maçta 19 gol attı.

Kaynak: Star

KJAER'E SÜRE VERİLDİ

Fenerbahçe'de stoper mevkisi için girişimler devam ederken 'eski dost' Simon Kjaer için somut bir adım atıldı. Danimarkalı stoperi 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler Kjaer'e Sevilla'da aldığı ücreti teklif ettiler.

Sevilla'ya da kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro önerildi. Fenerbahçe bu rakamın üzerine çıkmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta tatil için ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Kjaer transfer için ilk sinyali vermişti.

Geçtiğimiz günlerde stoper takviyesi yapan Sevilla'da Kjaer biraz geri palana atılmış durumda. Bunun dışında Sevilla, Kjaer'i Eljif Elmas transferinde takas olarak da kulanmayı planlıyor.

Fenerbahçe taraftarı sanel alemde attığı mesajlarla Kjaer'i takımda görmek istediklerini belirttiler.

Kaynak: Takvim

ELJIF ELMAS İÇİN UEFA BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi için kritik gün 'Cuma'… UEFA'dan gelecek yazının ardından bugüne kadar görüşülen oyuncularla ilgili son kararlar da verilmiş olacak. Hem alış hem de satış konusunda önemli adımlar atılacak. Yönetim, UEFA'dan herhangi bir transfer yasağı cezasının gelmesini beklemiyor. Ancak yüzde 99 ihtimalle 'satmadan alamazsın' kuralının devam etmesi gündemde. Fenerbahçe, yazının gelmesinin ardından önce Eljif Elmas'ın satışı için kararını verecek, ardından gelecek isimlere imzayı attıracak.

Avrupa'nın devlerinin radarında olan Eljif Elmas, son olarak geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham'ın başarılı teknik direktörü Pochettino'nun dikkatini çekmişti. İngiliz ekibi, 19 yaşındaki Makedon yıldız için 19 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazır olduğunu belirtmişti.

Transferde ilk sıra Kolarov'un… Sırp yıldız, bir yıl daha sözleşmesi olduğu Roma ile ilgili sorununu bir şekilde kendisi çözecek. Kruse'nin kararını vermesi içinse ek süre verilecek. Konoplyanka ve orta saha transferi konusuna da nokta konulacak. Fenerbahçe'nin orta saha için listesinde Fejsa ve Diame bulunuyor. Yurt içinden ise Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'ın yanı sıra Gençlerbirliği'nden Mert Çetin gündemdeki diğer isimler.

(Sabah)

MITROVIC VE DENİZ TÜRÜÇ ISRARI!

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig’den düşen Fulham’ın Sırp yıldızı Aleksander Mitrovic ve Kayserispor’un kanat oyuncusu Deniz Türüç’ün transferleri için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten sportif direktör Damien Comolli Fulham’a 2.5 milyon Euro kiralama ücreti teklif etti. Sırp golcüye de bonuslarla birlikte 5 milyon Euro’ya yakın bir yıllık ücret önerdi.

Sarı-lacivertliler Sırp golcüye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor, ancak satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olması nedeniyle görüşmeler sürüyor. Gelecek sezon daha ofansif bir orta saha oluşturmayı planlayan Fenerbahçe, orta alanın sağının yanı sıra hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesi nedeniyle Deniz Türüç’ü transfer etmek istiyor.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan ve sözleşmesinde “10 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi olan Deniz Türüç için sarı-lacivertliler Kayserispor’a oyuncu takası + para önerdi. Fenerbahçe, Kayserispor’a Deniz Türüç için Barış Alıcı ve 3 milyon Euro önerdi.

Galatasaray’ın da gündeminde olan Deniz Türüç için Fenerbahçe, bu transferi bitirerek, ezeli rakibine çalım atmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferiyle kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini de artırmayı planlıyor.

Kaynak: Yenişafak

HEDEF BASEL'Lİ MEHMET!

Bir yandan kadrosuna yıldız isimleri katmaya çalışan Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek vaat eden futbolcuları da kadrosuna katmaya çalışıyor.

İşte bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler’in, geride bıraktığımız sezonu İsviçre temsilcisi Basel’in U18 Takımı’nda geçiren kanat oyuncusu Mehmet Maniş’le ilgilendiği öğrenildi.

Oyuncuyu yakından takip eden Kanarya’nın, bonservisi elinde olan sol ayaklı futbolcuyu Ersun Yanal’ın vereceği karara göre takıma katacak.

DANI ALVES'E ENGEL

Geçtiğimiz günlerde iki sezondur formasını giydiği PSG ile sözleşmesini fesh eden Dani Alves, menacerler tarafından Fenerbahçe’ye önerilmişti.

Üst düzeyde futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten Alves için Sarı-Lacivertliler’den olumsuz yanıt geldiği bildirildi. Yıllık 3.5 milyon Euro’ya yakın para isteyen Alves’in hem ücretinin yüksek olması hem de 36 yaşına gelmesi sebebiyle gündemden çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

MAX KRUSE'DA SON DURUM!

Fenerbahçe’nin transferde yaklaştığı isimlerden olan Max Kruse, transfer ihtimallerini ikiye indirirken, bunlardan biri sarı-lacivertliler oldu.

İki taraf hem ücret hem de sözleşme süresiyle ilgili büyük ölçüde anlaşsa da, Alman futbolcuyu imza atmadı. Bizzat başkan Ali Koç’un görüştüğü futbolcu, sarı-lacivertli takıma sıcak baksa da sağlıklı karar verebilmek için süre istedi.

Bunun nedeni de belli olmaya başladı. Çünkü futbolcuyu Çin ekibi Beijing Guoan ısrarla istiyor. İlk teklifi kabul etmeyen ve Çin’in kariyer planı içinde olmadığını söyleyen futbolcu için Alman teknik adam Roger Schmidt’in ısrarı sürdü.

Bonservisi elinde olduğu için de astronomik bir teklif yapıldı. Futbolcunun şimdi bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Kruse, Çin kulübü Beijing ve Fenerbahçe arasındaki tercihini kısa sürede yapacak.

(Milliyet)

GAZİŞEHİR'DEN İSMAİL KÖYBAŞI ATAĞI

Olcay Şahan ve kaleci Sehic’in transferinde büyük yol kateden Gazişehir, gözünü İstanbul’a çevirdi. Kırmızı-Siyahlılar tanıdık bir ismin peşinde: İsmail Köybaşı. Gaziantepspor altyapısından yetişen ve 2009’da 5.5 milyon Euro kazandırarak Beşiktaş’a giden İsmail, sonrasında Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Tecrübeli sol bekin Sarı-Lacivertliler ile kontratı bitti, Gaziantep’in Süper Lig’deki yeni takımı Gazişehir hemen devreye girdi. 30 yaşındaki İsmail’in önceliği İstanbul’da kalmak olsa da pazarlıklar devam ediyor. Güneydoğu ekibi İsmail’e 1 hafta süre verirken, başarılı oyuncunun karar vermesini bekliyor.