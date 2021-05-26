Szalai'nin yanına kaliteli bir stoper almak isteyen Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'le yaklaşık 1 aydır görüşen ve anlaşmaya yaklaşan Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Maksimovic'in alternatifini belirledi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Alınan bilgilere göre Maksimovic'in taliplerinin artması sonrası harekete geçen Fenerbahçe, David Luiz'e kancayı attı. 35 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi sona erdi.

KISA SÜRE İÇİNDE YANIT VERECEK

Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Sarı-Lacivertliler teklifini iletti. Çok önemli bir kariyeri olan David Luiz'in teklife kısa süre içinde yanıt vereceği öğrenildi.

YÖNETİMİN İLK TERCİHİ MAKSİMOVİC

Fenerbahçe'nin ilk hedefinin, yaşından dolayı Maksimovic olduğu belirlendi. Ancak olumsuz bir durum yaşanması halinde David Luiz'in transferine de çok sıcak bakıldığı ifade edildi. (Takvim)