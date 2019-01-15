Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın verdiği raporda,'Şener benim kullanmayı düşündüğüm bir futbolcu' dedikten sonra tecrübeli sağ beki Beşiktaş'a, Tolgay'ın takasında vermekten vazgeçti. Sarı-Lacivertli yönetim, Şener Özbayraklı ile yeniden anlaşmak için görüşmelere başlama kararı aldı. Fenerbahçe, Tecrübeli futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Antalya'da göze girdi

2015-2016 sezonunda 5 milyon TL bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, bu dönemde önünde sürekli farklı sağ bekler olmasına rağmen önemli şanslar yakaladı. Geçen sezonu Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında bitiren Şener, Antalya kampındaki performansıyla da Yanal'ın da gözüne girdi. Tecrübeli oyuncuyla önümüzdeki günlerde görüşmelere başlanacak. Fenerbahçe bu hamleyle oyuncunun sezon sonunda bedelsiz ayrılma ihtimalini kaldıracak. (Sabah)