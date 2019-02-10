Fenerbahçe'den flaş karar!

Fenerbahçe Kulübü, hakem hataları ile ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

10 Şubat 2019, Pazar 11:57
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Fenerbahçe'den flaş karar!

Fenerbahçe Kulübü, hakem hataları ile ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, özellikle sezonun 2.yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem ‘hataları’ ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00’de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarınının katılımına açıktır."

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