Son yılların en hareketli ara transfer dönemini geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bomba bir isim kulislerde dolaşıyor... Özellikle orta alana flaş isimler almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Manchester United formasını giyen Marouane Fellaini'nin peşine düştü. Resmi görüşmeler başladı.

SOLSKJAER ONU İSTEMİYOR

Yönetim ilk olarak İngiliz devi ile masaya oturdu. Alınan bilgilere göre takımın yeni teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer kadroda düşünmediği Fellaini'nin gönderilmesine onay verdi.

FELLAİNİ AYRILMAYA HAZIR

Ardından Fellaini ve menajeriyle bir araya gelindi. Solskjaer'in tutumundan rahatsız olan Belçikalı futbolcu parasal konularda anlaşılması halinde Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iletti.

YÖNETİM TRANSFERDE ISRARCI

Fellaini ile ikinci görüşmede maaş ve sözleşme şartları masaya yatırılıcak. Anlaşma sağlanırsa United ile bonservis pazarlığı başlayacak. Yönetimin transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Takvim