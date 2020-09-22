Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kanat transferi adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins’i ekledi.

FABIO MARTINS KİMDİR?

Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu. 2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı.