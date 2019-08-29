Yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak için uğraş veren Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Riza Durmisi ile ilgilendiği iddia ediliyordu. İtalyan basını ise Sarı Lacivertliler'in Danimarkalı futbolcudan sonuç alamaması durumunda dünyaca ünlü bir isme yönelebileceğini yazdı.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Lazio'nun Durmisi'nin bonservisi için 5 milyon euro'da direttiğini yazarken Fenerbahçe yönetiminin de bu nedenle bir dönem Real Madrid'de de forma giyen ve uzun bir süredir kendisine kulüp arayan Fabio Coentrao'ya yönelebileceğini öne sürdü.

31 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Rio Ave'de geçirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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