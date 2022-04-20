Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmeye başladı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasında yedek bekleyen Berke Özer düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek için ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Böylece sarı-lacivertliler ile genç eldiven arasındaki kontrat uzatma pazarlıkları sona ermişti. Fenerbahçe yeni sezonda Altay'ın yedeği olacak ismi aramaya başlarken eski futbolcusunu gündeme aldı.

Sarı lacivertliler Altay Bayındır'ın alternatifi olarak kariyerini Kasımpaşa'da sürdüren Ertuğrul Taşkıran'da karar kıldı. İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki kaleci için Kasımpaşa ile pazarlıklarda sona gelindi.

Kulüpler resmen anlaştıktan sonra Ertuğrul'un temsilcisi ile Kanarya masaya oturacak.

Kasımpaşa'da ikinci yılını geçiren Ertuğrul, beyaz lacivertli formayla bu sezon 25 maçta forma giyerken kalesinde 33 gol gördü. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.





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