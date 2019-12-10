Başkan ve iki yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından vefat eden eşi Gülseren Özdemir anısına yapılan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ile Nihat Özdemir’in kızı Ebru Özdemir ve oğlu Batuhan Özdemir de yer aldı. Ali Koç, tüm çocuklara isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye etti. Koç, Emre ve Muriç çocuklarla bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ali Koç, öğrencileri Ülker Stadı’nda oynanacak bir maça davet etti.

U19 takımıyla yemek yediler

Yönetici Selahattin Baki, futbol akademsinden sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu, kongre üyesi Sertaç Akın’ın ev sahipliğinde U19 futbol takımı ve teknik kadrosuyla yemekte bir araya geldi. Baki ve Markaroğlu, yemeği organize eden Akın’a Fenerbahçe forması hediye etti. Burada bir konuşma yapan Selahattin Baki, “Bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Her hafta camianın içinden bir Fenerbahçeli’nin spohsorluğunda böyle yemekler organize etmek istiyoruz. U19 ekibimiz bireysel yetenekler bakımından iyi bir kadroya sahip. Bikaz Türk usülü, sırtını sıvazlayıp saçını okşamak gerekiyor” dedi.



