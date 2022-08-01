Fenerbahçe , hem yurt dışın hem de yurt için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş 'ın transferi için çok uğraştığı ancak sonuca varamadığı genç yıldız için harekete geçti. Transferin olumlu yönde ilerlediği ve önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı belirtildi.

TRANSFER RAFA KALKMIŞTI

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 21 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu ile anlaşmış ancak kulübü Çaykur Rizespor ile yaşanan ödeme planı konusundaki anlaşmazlık yüzünden transfer rafa kaldırılmıştı.

Emirhan Topçu'yu transfer edemeyen Beşiktaş da İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç yeteneğini kadrosuna katarak rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor.

13 KARŞILAŞMADA OYNADI

Stoper bölgesi dışında, sol bek ve ön liberoda da forma giyen Emirhan, geçen sezon 13 karşılaşmada görev aldı. (Takvim)