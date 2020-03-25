Fenerbahçe Kulübü, corona virüs salgını (Covid-19)nedeniyle altyapı takımlarının antrenman programlarının eşzamanlı video bağlantı programıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yapıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı takımlarımızın antrenman programları, internet üzerinden video eş zamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda futbolcularımızın fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İlk olarak 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlatılan uygulamanın bugün itibarıyla bütün altyapı takımlarına uygulanacağı ve ikinci bir bildirime kadar e-antrenman uygulamasının devam edeceği belirtildi.

e-antrenman nedir?

Fenerbahçe, corona virüs salgını sebebiyle bazı tedbirler aldı ve akademi grupları için e-antrenman sistemine geçti. e-antrenman İnternet üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Antrenman programlarının eşzamanlı video bağlantı programıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yapılacak. Futbolcuların fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenlenebilir.