Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda art arda madalyalar geldi. Fenerbahçe sporcuları; Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Şennur Demir de adını dünya şampiyonluğuna yazdırdı. Sema Çalışkan da bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarının ardından Sarı-Lacivertliler'den duygu dolu bir açıklama yayımlandı.

İşte o açıklama:

Türk sporunun lokomotifi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sporcuları, ulusal ve uluslararası hemen her organizasyonda olduğu gibi ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda da elde ettikleri başarılarla gözlerimizi doldurdular, göğsümüzü kabarttılar.

Şampiyonada ülkemizi temsil eden 12 boksörden 8’ini oluşturan Fenerbahçeli sporcularımız adlarını dünya şampiyonluklarına yazdırdılar, turnuvada 4’ü altın, 1’i bronz madalya olmak üzere 5 madalya kazandılar.

48 kiloda Ayşe Çağırır,

50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu,

54 kiloda Hatice Akbaş ve

+81 kiloda Şennur Demir ALTIN,

70 kiloda Sema Çalışkan BRONZ madalyanın sahibi oldular.

Bugün milli bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı okutarak bizleri sevinç gözyaşlarına boğan tüm sporcularımızı, hocalarını, Fenerbahçe Boks şubemizi canıgönülden tebrik ederiz.

Bugün bir kez daha gördük ki;

Atatürk’ün izindeki Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’nin en büyüğü, dünyanın sayılı spor kulüplerindendir!

Ve büyük olmanın yolu, fedakarlıktan, emekten, önüne konan engellere rağmen vazgeçmemekten, çalışmaktan ve alınterinden geçer!

Bu gurur Fenerbahçe’nin, bu gurur Türkiyemizin!